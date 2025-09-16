PM मोदी ने पप्पू यादव से पूछी थी उनकी डिमांड! पूर्णिया सांसद ने प्रधानमंत्री के साथ बातचीत पर किया बड़ा खुलासा

PM Modi-Pappu Yadav’s conversation: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से ठीक पहले पीएम नरेंद्र मोदी और पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव के बीच मंच पर बातचीत सुर्खियों में बनी हुई है। पप्पू यादव को हमेशा से राहुल गांधी का बड़ा समर्थक माना जाता रहा है और वह कई मौकों पर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलते रहे हैं। हालांकि, पूर्णिया एयरपोर्ट के उद्घाटन के समय पप्पू यादव और पीएम मोदी की कुछ क्षणों की बातचीत ने सियासी अटकलें तेज हैं। लेकिन पप्पू यादव ने खुद इस बात का खुलासा कर दिया है कि उनकी पीएम से क्या बातचीत हुई थी?

दरअसल, पूर्णिया सांसद होने के नाते एयरपोर्ट उद्घाटन के सरकारी कार्यक्रम में पप्पू यादव ने पीएम मोदी, सीएम नीतीश कुमार और केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी के साथ मंच साझा किया था। वह पीएम मोदी से पीछे कुछ दूरी पर ही बैठे थे, जब पीएम के कार्यक्रम मंच पर आगमन के बाद पप्पू यादव उनकी तरफ बढ़कर कुछ कहा। उस पीएम अपनी बायीं ओर बैठे सीएम नीतीश कुमार से कुछ बात कर रहे थे। इसके बाद पीएम मोदी दाहिनी तरफ पीछे मुड़कर पूर्णिया सांसद की तरफ देखते हैं तो पप्पू यादव उनके पास जाते हैं और नजदीक से कुछ बात करते हैं।

इस दौरान पीएम मोदी और पप्पू यादव के बीच लगभग 20 सेकंड तक कुछ बातचीत होती है फिर दोनों ठहाके लगाते हैं और पप्पू भी हाथ जोड़कर मुस्कुराने लगते हैं। इस बातचीत को लेकर कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन अब पप्पू यादव ने खुद पीएम मोदी के साथ हुई बातचीत के बारे में बताया है। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा, “उन्होंने (पीएम मोदी) कहा कि अभी भी आपको चाहिए ही पूर्णिया के लिए, पेट नहीं भरा। अभी भी चाहिए ही, मन नहीं भरा। और कितना चाहिए। इस पर ही ठहाका हुआ था। और कितना चाहिए, मन नहीं भरा।”

पूर्णिया सांसद ने पीएम मोदी से सीमांचल, कोशी और मिथिलांचल के लिए विशेष पैकेज, हाईडैम की जरूरत और मखाना व तिलकुट पर से 18 परसेंट जीएसटी हटाने की मांग की थी। पीएम मोदी के आने से पहले वह अपने भाषण में पूर्णिया में हाईकोर्ट की बेंच और एक वर्ल्ड क्लास स्टेडियम की मांग भी कर चुके थे। पप्पू मंच पर विपक्ष के अकेले नेता थे, जबकि एनडीए के दर्जनों मंत्री, सांसद और विधायक वहां मौजूद थे।