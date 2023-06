PM Modi in US : व्हाइट हाउस पहुंचे पीएम मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन व प्रथम महिला जिल ने किया स्वागत

PM Modi in US : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने अमेरिका दौरे (PM Modi US Visit) के दूसरे दिन बुधवार (21 जून) को वॉशिंगटन डीसी (Washington DC) पहुंचे। यहां उन्होंने अमेरिका की फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन (First Lady Jill Biden) से वर्जीनिया (Virginia) में आयोजित एक कार्यक्रम में मुलाकात की। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन (US President Joe Biden) और प्रथम महिला जिल बाइडेन ने व्हाइट हाउस (the White House) में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। इस मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने संयुक्त राज्य अमेरिका (United States of america) के राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रथम महिला जिल बाइडेन को कई विशेष उपहार (special gift) दिए।

रिपोर्ट के अनुसार, आज शाम को व्हाइट हाइस में पीएम मोदी और जो बाइडेन के बीच आधिकारिक मुलाकात (official meeting) होगी। जहां प्रधानमंत्री मोदी का राजकीय सम्मान (State Honor of Prime Minister Modi) के साथ स्वागत (Welcome with state honors) किया जाएगा। उन्हें 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। व्हाइट हाउस में भारत-अमेरिका की द्विपक्षीय वार्ता (India-US bilateral talks) होगी और इसके बाद व्हाइट हाउस में राजकीय भोज (state banquet) का आयोजन किया जाएगा।

पीएम मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को विशेष चंदन का डिब्बा गिफ्ट (Sandalwood Box Gift) किया। पीएम मोदी ने लंदन के फेबर एंड फेबर लिमिटेड ( Faber & Faber Ltd.) द्वारा प्रकाशित और यूनिवर्सिटी प्रेस ग्लासगो (University Press Glasgow) में मुद्रित पुस्तक ‘द टेन प्रिंसिपल उपनिषद’ (‘The Ten Principal Upanishads’) के पहले संस्करण की एक प्रति राष्ट्रपति जो बाइडेन को उपहार में दी।