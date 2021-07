पुरी: ओडिशा के पुरी में सोमवार को धूम धाम से भगवान जगन्‍नाथ यात्रा शुरू हो गई है।हिंदी पंचांग के अनुसार जगन्नाथ पूरी की रथ यात्रा हर साल आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को शुरू की जाती है। इस बार यह तिथि 12 जुलाई यानी आज है।आज जगन्नाथ पुरी की रथ यात्रा दोपहर बाद 3 बजे से शुरू होगी। कोरोना वायरस महामारी के चलते लगातार दूसरे साल बिना भक्‍तों के ही यह यात्रा हो रही है। जगन्‍नाथ मंदिर प्रशासन ने यह स्‍पष्‍ट किया है कि रथ यात्रा के दौरान सभी कोविड नियमों का पालन किया जाएगा। मंदिर प्रशासन के अनुसार जिन लोगों की कोविड रिपोर्ट नेगेटिव आएगी उन्‍हें ही रथ को खींचने दिया जाएगा। हिंदू धर्म में चारों धामों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इन्हीं चारों धामों में से एक जगन्नाथ धाम है।

इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को शुभकामनाएं दीं। पीएम ने देशवासियों के स्वस्थ जीवन और समृद्धि की कामना की है। पीएम मोदी ने ट्विटर पर एक ट्वीट के जरिए देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं।

Greetings to everyone on the special occasion of the Rath Yatra. We bow to Lord Jagannath and pray that his blessings bring good health and prosperity in everyone’s lives. Jai Jagannath!

