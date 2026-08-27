  1. हिन्दी समाचार
  2. दुनिया
  3. पीएम मोदी ने बालेंद्र शाह से बात की, नेपाल बाढ़ त्रासदी में जान गंवाने वालों के प्रति व्यक्त की संवेदना

पीएम मोदी ने बालेंद्र शाह से बात की, नेपाल बाढ़ त्रासदी में जान गंवाने वालों के प्रति व्यक्त की संवेदना

Nepal Flood Tragedy : नेपाल के रसुवा की सुबह भोटेकोशी नदी में अचानक आई ज़बरदस्त बाढ़ ने भीषण तबाही मचाई है। इस त्रासदी में कम से कम 160 लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों पर्यटक, मज़दूर व अन्य लोग लापता हो गए। नेपाल के लिए इस मुश्किल घड़ी में भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने नेपाली प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से बात की है।

By Abhimanyu 
Updated Date

Nepal Flood Tragedy : नेपाल के रसुवा की सुबह भोटेकोशी नदी में अचानक आई ज़बरदस्त बाढ़ ने भीषण तबाही मचाई है। इस त्रासदी में कम से कम 160 लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों पर्यटक, मज़दूर व अन्य लोग लापता हो गए। नेपाल के लिए इस मुश्किल घड़ी में भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने नेपाली प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से बात की है।

पढ़ें :- अफ्सलाउटडाइक डैम पहुंचे पीएम मोदी, बोले- नीदरलैंड का वाटर मैनेजमेंट पूरी दुनिया के लिए उदाहरण है

पीएम नरेंद्र मोदी ने देर रात एक्स पोस्ट में बताया कि उन्होंने बालेंद्र शाह से बात की और बाढ़ त्रासदी में मारे गये लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने लिखा, ‘ मैंने प्रधानमंत्री बालेनद्र शाह से बात की और नेपाल में आई बाढ़ में जान गंवाने वालों के प्रति संवेदना व्यक्त की। इस मुश्किल समय में, भारत के लोग नेपाल में अपने भाइयों और बहनों के साथ एकजुटता से खड़े हैं। भारत नेपाल को हर संभव मानवीय सहायता देने के लिए तैयार है। हमारी टीमें बचाव और राहत कार्यों के लिए मिलकर काम कर रही हैं।’

बता दें कि नेपाल में अचानक आयी बांधकर बाद लापता लोगों में 133 भारतीय पर्यटक और 400 से ज्यादा यात्री और ट्रेकर्स शामिल हैं। वहीं, ग्लेशियर से हिमस्खलन इस त्रासदी का संभावित कारण माना जा रहा है। USGS की जांच में पता चला कि नेपाल-तिब्बत सीमा पर चीन की ल्हेंदे नदी में पहाड़ का बड़ा हिस्सा खिसककर गिरा। इससे नदी का बहाव रुका और पानी-मलबा जमा होने के बाद अचानक तेज बहाव आया। इस घटना से 5.2 तीव्रता के भूकंप जितनी ऊर्जा पैदा हुई थी। ल्हेंदे का पानी भोटेकोशी नदी में पहुंच गया, जिससे बाढ़ आ गई।

समाचार एजेंसी एपी के अनुसार, बाढ़ ने कई बस्तियों को अपनी चपेट में ले लिया और कुछ इलाकों में आवाजाही ठप हो गई। जानकारों का कहना है कि हिमालय क्षेत्र में बढ़ते तापमान के कारण ग्लेशियर से हिमस्खलन (avalanche) इसका संभावित कारण हो सकता है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

पीएम मोदी ने बालेंद्र शाह से बात की, नेपाल बाढ़ त्रासदी में जान गंवाने वालों के प्रति व्यक्त की संवेदना

पीएम मोदी ने बालेंद्र शाह से बात की, नेपाल बाढ़ त्रासदी में...

Nepal Flash Flood : ग्लेशियर से हिमस्खलन के कारण नेपाल में अचानक आयी बाढ़! अब तक 160 से ज्यादा लोगों की मौत

Nepal Flash Flood : ग्लेशियर से हिमस्खलन के कारण नेपाल में अचानक...

Nepal Flash Flood : नेपाल में बाढ़ के चलते भारतीय दूतावास ने जारी किए इमरजेंसी नंबर

Nepal Flash Flood : नेपाल में बाढ़ के चलते भारतीय दूतावास ने...

PM मोदी ने बालेंद्र शाह से की बात, कहा-भारत नेपाल को हर संभव मानवीय सहायता देने के लिए तैयार

PM मोदी ने बालेंद्र शाह से की बात, कहा-भारत नेपाल को हर...

Nepal News: नेपाल में बाढ़ से भारी तबाही, सड़के और बिजली आपूर्ति हुई ध्वस्त, 105 भारतीयों समेत 291 विदेशी लापता

Nepal News: नेपाल में बाढ़ से भारी तबाही, सड़के और बिजली आपूर्ति...

US Visa NEWS : ट्रंप सरकार ने रोकी अमेरिकी वीजा इंटरव्यू प्रक्रिया , जानिए भारतीय आवेदकों पर क्या पड़ेगा असर?

US Visa NEWS : ट्रंप सरकार ने रोकी अमेरिकी वीजा इंटरव्यू प्रक्रिया...