PM Modi Ukraine Visit : प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक यात्रा पर पहुंचे कीव , राष्ट्रपति जेलेंस्की से होगी मुलाकात

PM Modi Ukraine Visit : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड के दो दिवसीय दौरे के बाद यूक्रेन के दौरे पर हैं। नरेंद्र मोदी युद्धग्रस्त देश यूक्रेन की ऐतिहासिक यात्रा पर शुक्रवार को राजधानी कीव पहुंचे। कीव पहुंचने पर भारत माता की जय के नारों के साथ उनका जोरदार स्वागत किया गया। उन्होंने यहां करीब 200 भारतीय नागरिकों से मुलाकात की। इस दौरान लोगों ने पीएम मोदी से हाथ मिलाया। इस दौरान पीएम मोदी का स्नेह साफ झलक रहा था।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को कीव में यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की से मिलने वाले हैं, जो किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यूक्रेन की पहली यात्रा होगी। इस ऐतिहासिक बैठक में यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे संघर्ष का शांतिपूर्ण समाधान खोजने पर ध्यान केंद्रित करने की उम्मीद है, जो रूस के आक्रमण के बाद से ढाई साल से अधिक समय से चल रहा है।

अपनी यात्रा से पहले एक बयान में, मोदी ने कहा कि “युद्ध के मैदान में कोई समस्या हल नहीं हो सकती है,” और “जितनी जल्दी हो सके शांति और स्थिरता की बहाली के लिए बातचीत और कूटनीति” के लिए भारत का समर्थन व्यक्त किया।

मोदी राष्ट्रपति जेलेंस्की के निमंत्रण पर यूक्रेन आए हैं। कीव की यात्रा से लगभग छह सप्ताह पहले मोदी ने रूस की यात्रा की थी जिसके लिए अमेरिका और उसके कुछ पश्चिमी सहयोगियों ने उनकी आलोचना की थी। देश के 1991 में स्वतंत्र होने के बाद से यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यूक्रेन यात्रा है।

Reached Kyiv earlier this morning. The Indian community accorded a very warm welcome. pic.twitter.com/oYEV71BTlv

— Narendra Modi (@narendramodi) August 23, 2024