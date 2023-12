रेलवे स्टेशनों पर पीएम मोदी के 3डी सेल्फी पॉइंट, करदाताओं के पैसे की बर्बादी, आत्ममुग्ध प्रचार की कोई सीमा नहीं : मल्लिकार्जुन खड़गे

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष (Congress President) मल्लिकार्जुन खड़गे (Mallikarjun Kharge) ने सोशल मीडिया पोस्ट एक्स पर लिखा मोदी सरकार (Modi Government) द्वारा आत्ममुग्ध प्रचार की कोई सीमा नहीं। खड़गे ने जन सूचना अधिकारी अधिनियम(RTI) से मिले उत्तर का हवाला देते हुए कहा कि रेलवे स्टेशनों पर मोदी जी के 3डी सेल्फी पॉइंट (3D Selfie Points) स्थापित करके करदाताओं के पैसे की पूरी तरह से बर्बादी है।

Self-obsessed promotion by Modi Govt knows NO bounds!

Absolutely brazen waste of taxpayers money by installing Modi ji’s 3D selfie points at Railway Stations. (RTI Reply)

Earlier, the blood and sacrifice of our brave soldiers was politically used by ordering the Armed Forces… pic.twitter.com/HEYo8OqmOo

— Mallikarjun Kharge (@kharge) December 26, 2023