Power Cut in UP : यूपी में बदहाल बिजली व्यवस्था पर सीएम योगी सख्त, ऊर्जा मंत्री और अफसरों को किया तलब, दिए ये निर्देश

Power Cut in UP: यूपी में बिजली कटौती (Power Cut in UP) से हाहाकार मचा हुआ है। भीषण गर्मी के बीच लगातार बिजली की आंख-मिचौली से जनता बेहाल है। राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के तमाम बड़े शहरों का यही हाल है। गांवों में भी बिजली तय समय से कम मिल रही है। जिसके कारण जगह-जगह से प्रदर्शन की खबरें आ रही हैं।