PM मोदी के ‘द साबरमती रिपोर्ट’ देखने पर प्रियांक खरगे ने कसा तंज, कहा-‘मणिपुर फाइल्स’ कब पढ़ेंगे और ‘मणिपुर स्टोरी’ कब बताएंगे?

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) सहित कई नेताओं ने सोमवार को संसद के बालयोगी ऑडिटोरियम में फिल्म ‘द साबरमती रिपोर्ट’ (The Sabarmati Report) देखी। इस दौरान पीएम मोदी (PM Modi) के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Union Home Minister Amit Shah) , रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (Defence Minister Rajnath Singh) सहित कई मंत्री और सांसद के अलावा फिल्‍मी कलाकार मौजूद थे। अब इसको लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के बेटे प्रियांक खरगे (Priyank Kharge) ने प्रधानमंत्री मोदी (PM Modi) पर निशाना साधा है और कहा है कि प्रधानमंत्री असली ‘मणिपुर फाइल्स’ (Manipur Files) कब पढ़ेंगे और भारत के लोगों को वास्तविक ‘मणिपुर स्टोरी’ (Manipur Story) कब बताएंगे?

PM @narendramodi has time for viewing, applauding, reviewing and publicizing films like Kashmir Files, Sabarmati Report etc, but no time to run the Parliament, explain the state of economy, addressing unemployment issues or visiting Manipur.

When will PM read the real… https://t.co/7kO4t88WK0

— Priyank Kharge / ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ (@PriyankKharge) December 2, 2024