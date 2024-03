Video-प्रियंका चोपड़ा बेटी मालती और पति निक के साथ पहुंचीं अयोध्या, किया रामलला का दर्शन

अयोध्या। बॉलीवुड की ‘देसी गर्ल’ प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) निक जोनस (Nick Jonas) से शादी के बाद से ही अमेरिका में रह रही हैं। सोशल मीडिया पर निक और प्रियंका की जोड़ी के लाखों दीवाने हैं। इन दिनों प्रियंका एक बड़े ब्रांड के प्रमोशन के लिए भारत आई हुई हैं।

‘देसी गर्ल’ प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) पति निक और बेटी मालती के साथ अयोध्या पहुंची हैं। यहां अभिनेत्री परिवार के साथ रामलला (Ramlala) के दर्शन किया। अभिनेत्री का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

#PriyankaChopra, #NickJonas and their daughter offered prayers at Ram Janmabhoomi Temple in #Ayodhya ❤️ pic.twitter.com/TkNWvERujv

— Bollydude (@bolly_dude) March 20, 2024