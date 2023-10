Pulkit Samrat और Kriti Kharbanda रोमांटिक केमिस्ट्री की तस्वीरें हुई वायरल, फैंस ने दिये गजब रिएक्शन

Pulkit Samrat and Kriti Kharbanda in their romantic pic: बी-टाउन के पावर कपल्स में से एक पुलकित सम्राट (Pulkit Samrat) और कृति खरबंदा (Kriti Kharbanda) अपनी रोमांटिक केमिस्ट्री को लेकर हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं। हाल ही में कृति ने अपना 33वां जन्मदिन (Kriti celebrated her 33rd birthday) मनाया। इस मौके पर उनके बॉयफ्रेंड पुलकित ने सोशल मीडिया पर एक प्यारा सा पोस्ट शेयर किया है।

आपको बता दें, कृति खरबंदा (Kriti Kharbanda) 29 अक्टूबर 2023 को 33 साल की हो गईं। इस मौके पर पुलकित सम्राट (Pulkit Samrat) ने सोशल मीडिया पर बर्थडे पोस्ट शेयर किया है। पुलकित ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कृति खरबंदा के साथ दो तस्वीरें शेयर की हैं।

तस्वीरों में पुलकित सम्राट और कृति खरबंदा (Kriti Kharbanda) रोमांटिक अंदाज में पोज देते नजर आ रहे हैं। शेयर की गई पहली फोटो में पुलकित और कृति समुद्र के बीच नाव पर बैठकर सेल्फी ले रहे हैं। इस दौरान कृति पुलकित को पीछे से गले लगा रही हैं। दूसरी फोटो समुद्र किनारे की है।

पुलकित अपनी लेडी लव के प्यार में खोए नजर आ रहे हैं। इस बर्थडे पोस्ट के साथ पुलकित ने कैप्शन में लिखा, ”हैप्पी बर्थडे माय लव.” पुलकित सम्राट की इस पोस्ट पर कृति खरबंदा ने रिएक्ट करते हुए कमेंट किया, “माई सनशाइन।” इसके साथ उन्होंने दिल वाली इमोजी भी शेयर की। मलायका अरोड़ा और सोफी चौधरी समेत कई सेलेब्स ने कृति को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं।

पुलकित और कृति ने कई फिल्मों में साथ काम किया है। दोनों ‘तैश’, ‘पागलपंती’ और ‘वीरे की वेडिंग’ में नजर आ चुके हैं। साथ काम करते-करते उन्हें एक-दूसरे से प्यार हो गया। कृति और पुलकित पिछले तीन साल से एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं। वर्कफ्रंट की बात करें तो कृति खरबंदा के खाते में ‘रिस्की रोमियो’, ‘हाउसफुल 5’, ‘वान’ और ‘पापू’ जैसी फिल्में हैं। वहीं पुलकित हाल ही में ‘फुकरे 3’ में नजर आए थे।