Quad Fellowship Programme : PM मोदी ने लॉन्च की क्वॉड फेलोशिप, छात्रों से आवेदन करने का किया आग्रह

Quad Fellowship Programme : जापान के पीएम फूमियो किशिदा की अगुआई में मंगलवार को टोक्यो में क्वॉड समिट 2022 का आयोजन किया गया। समिट में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने शिरकत की। क्वॉड समिट में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जापान के पीएम फूमियो किशिदा और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने ‘क्वॉड फेलोशिप’ भी लॉन्च की। क्वाड देशों के नेताओं ने मंगलवार को चार सदस्य देशों के वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों की अगली पीढ़ी के बीच संबंध बनाने के लिए अपनी तरह का पहला छात्रवृत्ति कार्यक्रम क्वाड फैलोशिप लॉन्च किया।

इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय छात्रों से क्वॉड फेलोशिप के लिए आवेदन करने की अपील की। उन्होंने कहा, ‘मैं अपने छात्रों को ‘क्वाड’ फेलोशिप कार्यक्रम के लिए आवेदन करने और मानवता के बेहतर भविष्य का निर्माण करने वाले STEM नेताओं और नवप्रवर्तकों की अगली पीढ़ी में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करता हूं।’

Quad Fellowship launched!

A first-of-its-kind scholarship program that will bring together the top minds of Australia, India, Japan, and the United States in science, technology, engineering, and mathematics. pic.twitter.com/Qfuy2p1VUw

