Queen Elizabeth II Funeral: Westminster Abbey पहुंचा क्वीन का ताबूत, देखें अंतिम यात्रा की तस्वीरें

Queen Elizabeth II Funeral: ब्रिटेन के सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली महारानी एलिजाबेथ द्वितीय (Queen Elizabeth II) का अंतिम संस्कार लंदन के वेस्टमिंस्टर एबे (London’s Westminster Abbey) में शुरू हो गया है।

आपको बता दें, किंग चार्ल्स और कई वरिष्ठ ब्रिटिश राजघरानों ने सोमवार को वेस्टमिंस्टर एब्बे में महारानी एलिजाबेथ के ताबूत का अनुसरण किया, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को दुनिया भर के नेताओं और सम्राटों ने अंतिम विदाई दी, ये कहना गलत नहीं होगा कि महारानी एलिजाबेथ ने ने अपने 70 साल के शासनकाल के दौरान राष्ट्र को एकजुट किया।

At The King's request, the wreath contains foliage of Rosemary, English Oak and Myrtle (cut from a plant grown from Myrtle in The Queen's wedding bouquet) and flowers, in shades of gold, pink and deep burgundy, with touches of white, cut from the gardens of Royal Residences. pic.twitter.com/5RteIWahuW

— The Royal Family (@RoyalFamily) September 19, 2022