नई दिल्ली: बॉलीवुड फेमस एक्टर आर माधवन को हाल ही में डॉक्टर ऑफ लैटर्स की उपाधि से सम्मानित किया गया है। इस बात से वह बड़े ही खुश हैं। जी दरअसल आर माधवन को बीते बुधवार को कोल्हापुर की डीवाई पाटिल एजुकेशन सोसाइटी ने डॉक्टर ऑफ लैटर्स की उपाधि दी है।

आपको बता दें, अब एक्टर ने अपनी जिंदगी से जुड़े इस खास पल की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर साझा की हैं। जब आर माधवन को यह सम्मान प्राप्त हुआ तो उन्होंने कहा,’मैं वास्तव में बहुत सम्मानित महसूस कर रहा हूं। यह मुझे आगे बढ़ने और नई चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरित करेगा।’

अब इस समय आर माधवन की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। आर माधवन के फैन्स उनकी इन तस्वीरों को काफी पसंद कर रहे हैं और सभी उन्हें बधाई देते हुए अपना अपना प्यार जाहिर कर रहे हैं।

आर माधवन ने अपने इंस्टाग्राम पर अपनी इन सभी फोटोज को शेयर किया है और वहीं ट्विटर पर उन्होंने सोसाइटी के ट्रस्टी रुतुराज पाटिल को भी धन्यवाद कहा। आप सभी को हम यह भी बता दें कि आर माधवन ने इलेक्ट्रॉनिक्स में बीएससी की है। वह वैसे तो आर्मी ज्वाइन करना चाहते थे, लेकिन उनकी उम्र 6 महीने कम निकली थी इसी वजह से वह ऐसा कर ना सके।

Thank you so very much for the honor love and affection. It has been such a memorable day in my life . Thank you again bro. ❤️❤️❤️🙏🙏🙏 https://t.co/iXWQuCXeV1

— Ranganathan Madhavan (@ActorMadhavan) February 17, 2021