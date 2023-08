रघुराम राजन बोले- भारत में फोन सिर्फ हो रहे हैं असेंबल, तो आग बबूला रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा छिपकर नहीं खुलकर करें राजनीति

Raghuram Rajan said - Phones are only being assembled in India, so the furious Railway Minister Vaishnav said, don't do politics openly