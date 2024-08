राइट टू फूड डेलिगेशन और मछुआरों के डेलिगेशन से मिले राहुल गांधी

नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार राइट टू फूड अभियान और मछुआरों के प्रतिनिधिमंडल से संसद भवन के रिसेप्शन हॉल में मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अपनी समस्याओं को नेता विपक्ष को बताया।

वहीं, कांग्रेस के अधिकारिक एक्स से राहुल गांधी की वीडियो को शेयर कर लिखा गया कि, आज नेता विपक्ष राहुल गांधी से मछुआरों के डेलिगेशन और राइट टू फूड डेलिगेशन की मुलाकात संसद में होनी थी। लेकिन इन्हें संसद में जाने का पास नहीं दिया गया। जैसे ही ये जानकारी नेता विपक्ष राहुल गांधी को हुई, उन्होंने संसद भवन के रिसेप्शन एरिया में जाकर मछुआरों के डेलिगेशन और राइट टू फूड डेलिगेशन से मुलाकात की। सवाल ये है कि क्या संसद में किसान, मछुआरे और देश के आम लोग नहीं जा सकते?

