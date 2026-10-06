राहुल गांधी बोले-CEC जब सांसदों से नहीं मिलेंगे तो लोकतंत्र का क्या मतलब? दिया खुला चैलेंज ‘हम सिर्फ उनका मुकाबला नहीं , बल्कि उन्हें खत्म कर देंगे’

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने इंडिया गठबंधन के प्रदर्शन के दौरान केंद्र की मोदी सरकार और चुनाव आयोग (Election Commission) पर बड़ा सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष लोकतंत्र बचाने की कोशिश कर रहा है। इस प्रदर्शन में लोकसभा-राज्यसभा के 300 सांसद शामिल हुए है।
नई दिल्ली। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने इंडिया गठबंधन के प्रदर्शन के दौरान केंद्र की मोदी सरकार और चुनाव आयोग (Election Commission) पर बड़ा सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष लोकतंत्र बचाने की कोशिश कर रहा है। इस प्रदर्शन में लोकसभा-राज्यसभा के 300 सांसद शामिल हुए है। नेता विपक्ष ने कहा कि ‘वोट चोर’ ज्ञानेश कुमार (Gyanesh Kumar) को बचाने के लिए नरेंद्र मोदी जनता के सैकड़ों प्रतिनिधियों को रोक रहे हैं। मोदी-शाह आज हिंदुस्तान की आवाज को दबाकर देश को हाइजैक कर रहे हैं।
‘वोट चोर’ ज्ञानेश कुमार को बचाने के लिए नरेंद्र मोदी जनता के सैकड़ों प्रतिनिधियों को रोक रहे हैं।
मोदी-शाह आज हिंदुस्तान की आवाज को दबाकर देश को हाइजैक कर रहे हैं।
: नेता विपक्ष श्री @RahulGandhi
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— Congress (@INCIndia) October 6, 2026
मेरे भारत के साथ जो किया गया है, वो देशद्रोह है।
चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, ज्ञानेश कुमार हो या मोहन भागवत हो – कोई बच कर नहीं भाग पाएगा। https://t.co/G1F4EF447t
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) October 6, 2026
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Congress ने की भविष्यवाणी कहा- ‘गद्दार ज्ञानेश को जाना होगा’
ये आकाशवाणी है – गद्दार ज्ञानेश को जाना होगा https://t.co/5e6xYFuZzT
— Congress (@INCIndia) October 6, 2026
प्रदर्शन के बीच कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ज्ञानेश कुमार (Gyanesh Kumar) के खिलाफ एक तगड़ा पोस्ट शेयर किया। इसमें लिखा गया, ‘ये भविष्यवाणी है कि गद्दार ज्ञानेश को जाना होगा’। यह बयान कांग्रेस के राजनीतिक विरोध का हिस्सा था और इसके जरिए पार्टी ने मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की अपनी मांग को दोहराया। विपक्षी दलों की ओर से ज्ञानेश कुमार (Gyanesh Kumar) के खिलाफ लगातार राजनीतिक आरोप लगाए जा रहे हैं, जबकि चुनाव आयोग इन आरोपों को खारिज करता रहा है।