अमेरिका में बोले राहुल गांधी, ‘चीन में बेरोजगारी की दिक्कत नहीं… भारत को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर ध्यान देने की जरूरत’

Rahul Gandhi's visit to US: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी (Congress MP Rahul Gandhi) रविवार को टेक्सास के डलास पहुंचे। राहुल ने तीन दिवसीय अमेरिका की यात्रा के पहले दिन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास (University of Texas) में छात्रों से कई अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की। जिसमें दुनियाभर में बढ़ रही बेरोजगारी का मुद्दा भी शामिल रहा है। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर ध्यान ना देने को बेरोजगारी का बड़ा कारण बताया।