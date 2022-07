नए वन संरक्षण अधिनियम को लेकर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहीं ये बातें

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने केंद्र सरकार (Central government) के नए वन संरक्षण अधिनियम को लेकर मोदी सरकार (Modi government) पर निशाना साधा है। उन्होंने केंद्र सरकार (Central government) को ‘मोदी मित्र’ सरकार बताया है। राहुल गांधी ने इसको लेकर ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि, ‘मोदी-मित्र’ सरकार अपने चरम पर है।

‘Modi-Mitr’ Sarkar at its crony best!

For ‘ease of snatching’ forest land, BJP govt has come up with new FC Rules, 2022 diluting UPA's Forest Rights Act, 2006.

Congress stands strongly with our Adivasi brothers & sisters in their fight to protect Jal, Jungle and Zameen.

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) July 10, 2022