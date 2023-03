राहुल गांधी को 2 साल की सजा मिलने के बाद जाएगी सदस्यता, 6 साल चुनाव लड़ने पर भी लगेगी रोक, जानें क्या कहता है कानून?

Rahul Gandhi will lose his membership after getting a sentence of 2 years, there will be a ban on contesting elections for 6 years, know what the law says?