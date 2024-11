राहुल गांधी का मोदी सरकार पर सीधा अटैक, कहा- ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हो गई, लेकिन उसकी जगह ले ली एकाधिकारवादियों ने, युवा चुनें अपना भारत

नई दिल्ली। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष व रायबरेली से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने कहा कि मूल ईस्ट इंडिया कंपनी (East India Company) देश से 150 साल पहले ही खत्म हो गई थी, लेकिन अब उसकी जगह नई नस्ल के एकाधिकारवादियों (सिंडिकेट) ने ले ली है। राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी (East India Company) ने अपनी व्यापारिक ताकत के दम पर नहीं, बल्कि भारत पर नियंत्रण कर देश को गुलाम बनाया। बता दें कि राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने एक मीडिया संस्थान के लिए लिखे लेख में ये बातें कही हैं।

राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने इस लेख को सोशल मीडिया पर भी साझा किया है। राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने लिखा कि ‘ईस्ट इंडिया कंपनी (East India Company) ने हमारे देश के राजाओं और नवाबों के साथ साझेदारी कर, उन्हें रिश्वत देकर या फिर डरा-धमकाकर इस देश पर नियंत्रण किया। उन्होंने हमारे देश के बैंकिंग, प्रशासनिक और सूचना तंत्र पर नियंत्रण किया। हम किसी देश से अपनी आजादी नहीं हारे बल्कि हमें एक एकाधिकारवादी निगम ने हराया और फिर दमनकारी तंत्र चलाया। अब मूल ईस्ट इंडिया कंपनी (East India Company) तो खत्म हो गई है, लेकिन अब उसकी जगह एकाधिकारवादियों की नई नस्ल ने ले ली है।’ राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के इस लेख को केंद्र सरकार पर हमला माना जा रहा है। राहुल गांधी (Rahul Gandhi) अक्सर सरकार पर कुछ पूंजीपतियों का समर्थन करने का आरोप लगा चुके हैं।

Choose your India:

Play-Fair or Monopoly?

Jobs or Oligarchies?

Competence or Connections?

Innovation or Intimidation?

Wealth for many or the few?

I write on why a New Deal for Business isn't just an option. It is India's future. pic.twitter.com/sGbC89ZFMF

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) November 6, 2024