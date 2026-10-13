वोट चोरी के आरोपों पर राहुल गांधी का नया दावा, बोले- राष्ट्रपति कार्यालय ने नहीं किया खंडन

नई दिल्ली। कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने वोट चोरी के आरोपों को लेकर एक बार फिर अपना पक्ष रखा है। राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से उनके आरोपों का खंडन नहीं किया गया है, ऐसा उन्होंने दावा किया है। चुनाव प्रक्रिया और मतदाता सूची की पारदर्शिता को लेकर जारी राजनीतिक बहस के बीच राहुल गांधी का यह बयान सामने आया है।

आपको बता दें कि राहुल गांधी लगातार चुनावी प्रक्रिया और मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं को लेकर सवाल उठाते रहे हैं। साथ ही कांग्रेस की ओर से इन मुद्दों पर चुनाव आयोग से जवाब और स्पष्टीकरण की मांग भी की जाती रही है। राहुल गांधी ने अपने ताजा बयान में कहा है कि राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से अब तक उनके द्वारा लगाए गए आरोपों का खंडन नहीं किया गया है। हालांकि, केंद्र सरकार के सूत्रों ने पहले ही राहुल गांधी के इस दावे को गलत बताया था कि राष्ट्रपति ने विपक्ष के आरोपों को स्वीकार कर लिया है।

फिलहाल, सरकार और विपक्ष के बीच इस मुद्दे पर बयानबाजी जारी है। वोट चोरी के आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि और राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से औपचारिक प्रतिक्रिया को लेकर स्थिति स्पष्ट करना बेहद जरूरी है। फिलहाल, राहुल गांधी के आरोपों को स्थापित तथ्य के बजाय उनके राजनीतिक दावे के रूप में ही देखा जाना चाहिए।