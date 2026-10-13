  1. हिन्दी समाचार
  2. क्षेत्रीय
  3. वोट चोरी के आरोपों पर राहुल गांधी का नया दावा, बोले- राष्ट्रपति कार्यालय ने नहीं किया खंडन

वोट चोरी के आरोपों पर राहुल गांधी का नया दावा, बोले- राष्ट्रपति कार्यालय ने नहीं किया खंडन

कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने वोट चोरी के आरोपों को लेकर एक बार फिर अपना पक्ष रखा है। राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से उनके आरोपों का खंडन नहीं किया गया है, ऐसा उन्होंने दावा किया है। चुनाव प्रक्रिया और मतदाता सूची की पारदर्शिता को लेकर जारी राजनीतिक बहस के बीच राहुल गांधी का यह बयान सामने आया है।

By Sushil Sah 
Updated Date

नई दिल्ली। कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने वोट चोरी के आरोपों को लेकर एक बार फिर अपना पक्ष रखा है। राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से उनके आरोपों का खंडन नहीं किया गया है, ऐसा उन्होंने दावा किया है। चुनाव प्रक्रिया और मतदाता सूची की पारदर्शिता को लेकर जारी राजनीतिक बहस के बीच राहुल गांधी का यह बयान सामने आया है।

पढ़ें :- मानहानि केस में राहुल गांधी को 'सुप्रीम' राहत, कोर्ट ने निचली अदालत की कार्रवाई पर लगाई रोक, क्या है मामला?

आपको बता दें कि राहुल गांधी लगातार चुनावी प्रक्रिया और मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं को लेकर सवाल उठाते रहे हैं। साथ ही कांग्रेस की ओर से इन मुद्दों पर चुनाव आयोग से जवाब और स्पष्टीकरण की मांग भी की जाती रही है। राहुल गांधी ने अपने ताजा बयान में कहा है कि राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से अब तक उनके द्वारा लगाए गए आरोपों का खंडन नहीं किया गया है। हालांकि, केंद्र सरकार के सूत्रों ने पहले ही राहुल गांधी के इस दावे को गलत बताया था कि राष्ट्रपति ने विपक्ष के आरोपों को स्वीकार कर लिया है।

फिलहाल, सरकार और विपक्ष के बीच इस मुद्दे पर बयानबाजी जारी है। वोट चोरी के आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि और राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से औपचारिक प्रतिक्रिया को लेकर स्थिति स्पष्ट करना बेहद जरूरी है। फिलहाल, राहुल गांधी के आरोपों को स्थापित तथ्य के बजाय उनके राजनीतिक दावे के रूप में ही देखा जाना चाहिए।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

तिरंगा लेकर जंतर-मंतर पहुंचे CJP कार्यकर्ता, हिरासत के बाद दीपके का PM मोदी को संदेश, बोले- ‘You cannot denotify the resistance’

तिरंगा लेकर जंतर-मंतर पहुंचे CJP कार्यकर्ता, हिरासत के बाद दीपके का PM...

'नेशनल हेरिटेज ऑनर अवार्ड' ​विनर अनमोल जैन 'अंश' हिंदी साहित्य को कर रहे हैं समृद्ध, 30 से अधिक पुस्तकों का कर चुके हैं संपादन व संकलन

'नेशनल हेरिटेज ऑनर अवार्ड' ​विनर अनमोल जैन 'अंश' हिंदी साहित्य को कर...

Video Viral-संजय सिंह ने अनोखे अंदाज में गीत गाकर गरमाया सियासी माहौल, मोदी जी गा रहे हैं अपने ज्ञानू के लिए, तू मेरा ज्ञानू है, तू मेरा दिलबर है...

Video Viral-संजय सिंह ने अनोखे अंदाज में गीत गाकर गरमाया सियासी माहौल,...

मानहानि केस में राहुल गांधी को 'सुप्रीम' राहत, कोर्ट ने निचली अदालत की कार्रवाई पर लगाई रोक, क्या है मामला?

मानहानि केस में राहुल गांधी को 'सुप्रीम' राहत, कोर्ट ने निचली अदालत...

Video-शिव मंदिर में दर्शन करने आई नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म की कोशिश, इंसानियत शर्मसार

Video-शिव मंदिर में दर्शन करने आई नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म की...

आजम खान से ईडी की चार सदस्यीय टीम ने रामपुर जेल में की पूछताछ, कई करीबियों से हो चुके हैं सवाल

आजम खान से ईडी की चार सदस्यीय टीम ने रामपुर जेल में...