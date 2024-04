लखनऊ लोकसभा सीट से हैट्रिक लगाने उतरे राजनाथ सिंह, दाखिल कर दिया नामांकन

लखनऊ। केंद्रीय रक्षामंत्री व लखनऊ लोकसभा सीट (Lucknow Lok Sabha Seat) से भाजपा प्रत्याशी राजनाथ सिंह (BJP candidate Rajnath Singh) ने सोमवार को नामांकन दाखिल कर दिया है। बता दें कि श्री सिंह को लगातार तीसरी बार लखनऊ सीट से प्रत्याशी बनाया गया है।अगर वह जीतते हैं तो इस सीट पर जीत की हैट्रिक लगाने में कामयाब रहेंगे।

My gratitude to the people of Lucknow for turning out in record numbers during today’s roadshow. The blessings of the people give me strength to serve them and the nation. Thank you! pic.twitter.com/kdB7hp3TTj

— Rajnath Singh (मोदी का परिवार) (@rajnathsingh) April 29, 2024