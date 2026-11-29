‘Ramayana’ Record : रणबीर कपूर की ‘रामायण’ ने रि‍लीज के 24वें द‍िन बॉक्‍स ऑफिस पर नया र‍िकॉर्ड बनाया है। रणबीर कपूर, यश और साई पल्लवी की यह महागाथा ‘धुरंधर 2’ के लाइफटाइम कलेक्शन को पीछे छोड़कर दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई है। इसी के साथ अब ‘दंगल’ के बाद दुनिया भर में सबसे अध‍िक कमाई करने वाली दूसरी भारतीय फ‍िल्‍म बन गई है।

नितेश तिवारी की ‘रामायण: पार्ट 1’ 5 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई थी, और सिर्फ तीन हफ़्तों से कुछ ज़्यादा समय में, यह फ़िल्म दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फ़िल्म बन गई है। रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश अभिनीत इस फ़िल्म ने आदित्य धर की जासूसी फ़िल्म ‘धुरंधर: द रिवेंज’ की लाइफ़टाइम कमाई को पीछे छोड़ते हुए यह मुकाम हासिल किया है। यहाँ बॉक्स ऑफ़िस का पूरा ब्यौरा दिया गया है।

‘रामायण’ की 24 दिनों की कमाई में उतार-चढ़ाव आते रहे हैं। शनिवार को एक बार फिर उछाल आने के बाद, फिल्म ने दुनिया भर में ₹1814 करोड़ की कमाई कर ली है। ट्रेड वेबसाइट ‘सैकनिल्क’ (Sacnilk) के अनुसार, फिल्म ने अब तक घरेलू स्तर पर ₹1015.20 करोड़ की नेट कमाई और ₹1212.55 करोड़ की ग्रॉस कमाई की है। इसके अलावा, विदेशों से हुई ₹602 करोड़ की कमाई को मिलाकर, ‘रामायण’ ने दुनिया भर में कुल ₹1814.55 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया है।

रामायण’ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

Sacnilk के मुताबिक, 24वें दिन ‘रामायण पार्ट 1’ ने देश में 7028 शोज के जरिए ₹14.65 करोड़ नेट कमाई की है। इसमें सबसे अध‍िक ₹9.50 करोड़ की कमाई हिंदी वर्जन से, तमिल से ₹1.90 करोड़, मलयालम से ₹1.60 करोड़, कन्नड़ से ₹1.40 करोड़ और तेलुगू से ₹25 लाख की कमाई हुई है। इसके साथ ही भारत में फिल्म की कुल ग्रॉस कमाई ₹1,212.55 करोड़ और कुल नेट कमाई ₹1,015.20 करोड़ तक पहुंच गई है। फिल्‍म ने एक दिन पहले सभी 5 भाषाओं को मिलाकर देश में ₹8.45 करोड़ की नेट कमाई की थी।

‘रामायण’ मूवी कलेक्शन वर्ल्डवाइड

‘रामायण’ ने रिलीज शनिवार को सबसे बड़ी सफलता वर्ल्‍डवाइड कलेक्‍शन में पाई है। 24वें दिन विदेशों में फिल्म ने ₹7.00 करोड़ की ग्रॉस कमाई की, जिससे ओवरसीज मार्केट में इसकी कुल ग्रॉस कमाई अब तक ₹602.00 करोड़ हो गई है। इस तरह फिल्म ने देश और दुनिया मिलाकर महज 24 दिनों में वर्ल्‍डवाइड ₹1,814.55 करोड़ का ग्रॉस कलेक्‍शन कर लिया है।

वर्ल्‍डवाइड सबसे अध‍िक कमाई करने वाली टॉप-5 भारतीय फिल्‍में

दंगल (2016) – ₹2,070.30 करोड़

रामायण (2026) – ₹1,814.55 करोड़

धुरंधर 2: द रिवेंज (2026) – ₹1,813.39 करोड़

बाहुबली 2: द कन्‍क्‍लूजन (2017) – ₹1,788.06 करोड़

पुष्‍पा 2: द रूल (2024) – ₹1,742.10 करोड़