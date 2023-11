Rashmika Mandanna Fake Video: रश्मिका का फेक डीपनेक वीडियो पर भड़के अमिताभ, कहा- ये कानूनी दृष्टि से ...

Rashmika Mandanna Fake Video: एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna) नवीनतम सेलिब्रिटी हैं जो सोशल मीडिया पर अपना एक डीपफेक वीडियो प्रसारित होने के बाद साइबर अपराध का शिकार हो गईं। इसमें एक महिला को आकर्षक पोशाक पहने हुए और लिफ्ट में प्रवेश करते हुए दिखाया गया है। हालाँकि, उसके चेहरे को रश्मिका के चेहरे के साथ बदल दिया गया है।

आपको बता दें, जैसे ही नेटिज़न्स ने इस क्लिप को देखा, कई लोगों ने इसे नकली बताया और खुलासा किया कि इसमें असली महिला ज़ारा पटेल थी, जो एक ब्रिटिश भारतीय है, जिसके सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर अनुयायी हैं। उन लोगों के लिए, जो नहीं जानते हैं, रश्मिका ने 2022 की फिल्म अलविदा के साथ बॉलीवुड में अपनी शुरुआत की।

बॉलीवुड के महानायक के साथ काम करने के अपने अनुभव को साझा करते हुए, रश्मिका ने इंस्टाग्राम पर लिखा, “मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि ऐसा हो रहा है। सर के साथ एक फिल्म करने के बाद, उनसे बात करने का मौका मिला, उनके साथ एक ही मंच साझा करने में सक्षम होना, बात करना।”

yes this is a strong case for legal https://t.co/wHJl7PSYPN

— Amitabh Bachchan (@SrBachchan) November 5, 2023