Ray Stevenson passed away: रे स्टीवेन्सन के निधन पर जूनियर एनटीआर ने जताया दुख, कहा- मैं स्तब्ध हूं

Ray Stevenson passed away: हॉलीवुड एक्टर रे स्टीवेन्सन (Ray Stevenson) का 21 मई को 58 साल की उम्र में निधन हो गया। उनके पब्लिस्ट ने मीडिया को इस बात की जानकारी दी। हालांकि, अभी तक मौत का कारण स्पष्ट नहीं है।

आपको बता दें, आयरिश मूल के एक्टर पिछले साल एसएस राजामौली की हिट फिल्म RRR में नजर आए थे। इसके अलावा रे को थॉर और उसके सीक्वल थॉर:द डार्क वर्ल्ड जैसी कई मार्वल फिल्मों में देखा गया था, जिसमें उन्होंने वोलस्टैग का किरदार निभाया था। निधन की खबर सामने आने के बाद से इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में शोक की लहर है।

जूनियर एनटीआर ने अपने आरआरआर के सह-कलाकार रे स्टीवेन्सन (Ray Stevenson) के आकस्मिक निधन पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है। अभिनेता ने अपनी प्रतिक्रिया साझा करने के लिए अपने ट्विटर हैंडल का सहारा लिया।

Shocked to hear about Ray Stevenson's passing. Gone too soon. It was a great experience working with him. May his soul rest in peace.

My thoughts and prayers are with his family and dear ones during this difficult time.

— Jr NTR (@tarak9999) May 23, 2023