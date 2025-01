Republic Day 2025: गणतंत्र दिवस पर पशुपालन विभाग की झांकी पर टिकी रह गई सबकी आंखें, जीता सबका दिल..

आज 26 जनवरी पर देश अपना 76वां गणतंत्र दिवस खूब धूमधाम से मना रहा है। गणतंत्र दिवस के मौके पर बाइक पर दूध बेचती हुई लड़की पर सबकी आंखे टिकी रह गई। पशुपालन और डेयरी विभाग की इस झांकी ने विशेष आकर्षण का केंद्र रही।

26 जनवरी गणतंत्र दिवस के मौके पर स्वर्णिम भारत की विरासत और विकास के थीम पर आधारित पशुपालन और डेयरी विभाग की झांकी में बाइक पर सवार होकर एक लड़की दूध बेचती हुई नजर आयी। जो यह दर्शाती है कि खेती किसानी और पशुपालन अब सिर्फ पुरुषों का काम नहीं रहा। महिलाएं भी इसमें बढ़चढ़ कर दिलचस्पी ले रही हैं और बढ़िया मुनाफा कमा रही हैं।

Republic Day Parade 2025 🇮🇳

“Golden India Heritage and Development ”

Department of Animal Husbandry and Dairying proudly presents its theme:

Honouring Indigenous Bovine Breeds as Icons of Sustainable Rural Growth

Our magnificent tableau at the parade will showcase India’s… pic.twitter.com/3gCSUTKOd5

— Dept of Animal Husbandry & Dairying, Min of FAH&D (@Dept_of_AHD) January 26, 2025