Republic Day: बॉलीवुड ने यूं मनाया गणतंत्र दिवस का जश्न, फैन्स को ऐसे दी शुभकामनाएं

Republic Day: देशभर में आज यानी 26 जनवरी को 74वां गणतंत्र दिवस (74th Republic Day on 26 January) मनाया जा रहा है। जहां एक तरफ पूरे देश में जश्न का माहौल है। कई जगहों पर तमाम तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है।

आपको बता दे, वहीं सोशल मीडिया पर भी बॉलीवुड के तमाम सेलेब्स फैंस को अपने अंदाज में गणतंत्र दिवस की बधाई दे रहे हैं। अनुपम खेर से लेकर अक्षय कुमार समेत कई सेलेब्स ने देशवासियों को बदाई दी।

अनुपम खेर ने सैनिकों की तिरंगे के साथ एक वीडियो शेयर की। वीडियो में भारतीय सैनिक ‘भारत माता की जय’ के नारे लगाते हुए नजर आए। इस वीडियो को शेयर कर अनुपम खेर ने कैप्शन पर लिखा, ‘विश्व में रह रहें समस्त भारतवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ एवं बधाई। जय हिन्द! भारत माता की जय’!

T 4539 – A diverse range that speaks to the globe, with scents that encapsulate the spirit of our nation. Let's take India to the world.

Paid Partnership with #Legend1942

Shop now, only on https://t.co/RVCv4CiW7r@anuradhasansar @legend_1942 pic.twitter.com/EHHLIBG98r

— Amitabh Bachchan (@SrBachchan) January 26, 2023