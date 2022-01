Republic Day : योगी बोले-संविधान की मूल भावना का सभी करें सम्मान , तो भारत को महाशक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता

यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (UP Chief Minister Yogi Adityanath) 73वें गणतंत्र दिवस (73rd Republic Day) के मौके पर प्रदेश वासियों को संबोधित करते हुये कहा कि संविधान की मूल भावना (Basic Spirit Of The Constitution) का सम्मान करने की बात कही। उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश का प्रत्येक नागरिक अपने मौलिक अधिकारों के साथ कर्तव्यों का भी ईमानदारी से पालन करना चाहिए। तो भारत को दुनिया की महाशक्ति (Superpower) बनने से कोई नहीं रोक सकता है।