Rivaba Jadeja : ससुर को लेकर पूछे गए सवाल पर भड़क गईं रविन्द्र जडेजा की पत्नी रिवाबा, जानिए क्या कुछ कहा

Rivaba Jadeja : भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार ऑल राउंडर रविंद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) का पारिवारिक मामला इन दिनों सुर्खियों में है। इसकी बड़ी वजह क्रिकेटर के पिता अनिरुद्ध सिंह जडेजा (Anirudh Singh Jadeja) का एक इंटरव्यू है, जिसमें अनिरुद्ध सिंह ने बेटे और बहू से अलग रहने की बात कही थी। इसके अलावा उन्होंने जडेजा की पत्नी रिवाबा (Rivaba Jadeja) पर जादू टोने का आरोप भी लगा था। वहीं, ससुर के आरोपों पर जब रिवाबा जडेजा से सवाल किया गया तो वह नाराज हो गईं।

दरअसल, क्रिकेटर रविंद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) की पत्नी रिवाबा गुजरात में भाजपा की विधायक भी हैं। वह एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंची तो उनसे ससुर की ओर से लगाए आरोपों पर सवाल किया गया। इस पर रिवाबा गोल-मोल जवाब देती नजर आयीं। उन्होंने कहा, ‘आज हम यहां क्यों हैं? यदि आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप सीधे मुझसे संपर्क कर सकते हैं।’ हालांकि, इस दौरान रिवाबा के चेहरे पर गुस्सा साफ देखा जा सकता है। अब इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिसमें उनसे गुजराती में सवाल किया गया और वह गुजराती में ही जवाब दे रही हैं।

પરિવારના વિખવાદ અંગે ભડક્યા ધારાસભ્ય રિવાબા જાડેજા, સાંભળો શું કહ્યું..?

MLA Rivaba Jadeja got angry over family dispute, listen what she said..? pic.twitter.com/MF0PnfiYdT

