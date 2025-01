Video- रोहित शर्मा नहीं हो रहे रिटायर; बोले- मैं कहीं नहीं जा रहा और कप्तानी भी नहीं छोड़ूंगा, मेरा रिटायरमेंट लोग तय नहीं करेंगे

Rohit Sharma Retirement: सिडनी टेस्ट से बाहर होने के बाद टीम इंडिया के नियमित कप्तान रोहित शर्मा के रिटायरमेंट को लेकर अटकलें लगने लगी थी। कई पूर्व क्रिकेटरों ने इस मैच को उनके करियर का अंत तक बता दिया था, लेकिन पांचवें टेस्ट के दूसरे दिन रोहित ने खुद अपने फ्यूचर प्लान का खुलासा कर दिया। उन्होंने अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि वह रिटायर नहीं हो रहे हैं और कप्तानी भी नहीं छोड़ेंगे।

दरअसल, सिडनी टेस्ट के दूसरे दिन लंच ब्रेक के दौरान स्टार स्पोर्ट्स पर इरफान पठान और जतिन सप्रू ने रोहित शर्मा से बातचीत की। इस दौरान इंटरव्यू में रोहित शर्मा से पूछा गया कि क्या उन्हें टीम से बाहर किया गया है, आराम दिया गया है या उन्होंने खुद ही बाहर होने का फैसला किया? इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, “कुछ नहीं (हंसते हुए)। मैंने खुद हटा हूं। मैंने सिलेक्टर्स और कोच से कहा कि मेरे बल्ले से रन नहीं निकल रहे हैं, इसलिए मैंने हटने का फैसला किया है।”

No one can decide my future! ❌

📹 EXCLUSIVE: @rohitsharma45 sets the record straight on his selfless gesture during the SCG Test. Watch his full interview at 12:30 PM only on Cricket Live!#AUSvINDOnStar 👉 5th Test, Day 2 | LIVE NOW | #BorderGavaskarTrophy #RohitSharma pic.twitter.com/FUjYXx9ebZ

