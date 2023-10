Rohit Sharma Records: अफगानिस्तान के खिलाफ मैच में रोहित ने लगाई रिकॉर्ड्स की झड़ी

Rohit Sharma Records: आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 (ICC World Cup 2023) में भारत ने बुधवार को अपनी लगातार दूसरी जीत हासिल की। जिसमें भारत ने अफगानिस्तान के खिलाफ 8 विकेट से धमाकेदार जीत हासिल की। इस दौरान भारतीय कप्तान रोहित शर्मा (Indian captain Rohit Sharma) ने 84 गेंदों 131 रनों की विस्फोटक शतकीय पारी खेली है। रोहित ने अपनी इस पारी में कई बड़े रिकॉर्ड्स को ध्वस्त कर दिया। आइये जानते हैं कि भारतीय कप्तान ने कौन-कौन से रिकॉर्ड्स अपने नाम किए हैं।

रोहित शर्मा के नाम हुए ये रिकॉर्ड्स

1- अफगानिस्तान के खिलाफ बल्लेबाजी करते हुए रोहित शर्मा ने वेस्टइंडीज के दिग्गज बल्लेबाज क्रिस गेल के एक बड़े रिकॉर्ड को तोड़ा। अब रोहित अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के (Most Sixes in International cricket) लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। उसके नाम सबसे ज्यादा 556 छक्के लगाने का रिकॉर्ड हो गया है। इस मामले में दूसरे नंबर पर क्रिस गेल हैं उन्होंने 553 छक्के लगाए हैं।476 छक्कों के साथ पूर्व पाकिस्तानी बल्लेबाज शाहिद अफरीदी हैं।

2-रोहित ने अफगानिस्तान के खिलाफ महज 63 गेंद पर शतक लगाकर भारत के कप्तान पूर्व कपिल देव के 40 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। वह वर्ल्ड कप में सबसे तेज शतक (Fastest century for India in the World Cup) लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी बने। कपिल ने 1983 के वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे के खिलाफ 72 गेंद पर शतक लगाया था।

3-आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा शतक (Most centuries in ICC ODI World Cup) लगाने का रिकॉर्ड भी रोहित ने अपने नाम कर लिया है। उनके नाम वर्ल्ड कप में 7 शतक हैं, दूसरे नंबर सचिन तेंदुलकर हैं। जिनके नाम कुल छह शतक है। रोहित ने सिर्फ 19 पारियों में 7 शतक जड़े हैं, जिसमें 5 शतक उन्होंने 2019 के वर्ल्ड कप में लगाए थे।

4-रोहित वनडे में ओपनर के रूप में सबसे ज्यादा शतक (Most Centuries as an Opener in ODI) लगाने वाले बल्लेबाजों में दूसरे नंबर पहुँच गए हैं। उनके नाम 29 शतक हो गए हैं। इस मामले में सचिन तेंदुलकर 45 शतकों के साथ पहले नंबर पर हैं।

5- वर्ल्ड कप में सफलतापूर्वक लक्ष्य का पीछा करते हुए सबसे ज्यादा शतक लगाने का रिकॉर्ड भी रोहित ने अपना नाम कर लिया है। लक्ष्य का पीछा करते हुए उनके नाम सर्वाधिक 3 शतक हैं। उन्होंने गॉर्डन ग्रीनिज, रमीज़ राजा और स्टीफन फ्लेमिंग को पीछे छोड़ दिया है, जिनके नाम 2-2 शतकों हैं।