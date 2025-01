Rohit Sharma: रणजी ट्रॉफी में भी रोहित शर्मा का फ्लॉप शो जारी; यशस्वी जायसवाल नहीं कर पाए कुछ खास

Rohit Sharma in Ranji Trophy: रेड बॉल क्रिकेट में खराब प्रदर्शन के बाद बीसीसीआई ने अपने सभी खिलाड़ियों को घरेलू क्रिकेट खेलने के लिए कहा है। जहां पर सीनियर खिलाड़ियों से उनके खेल में सुधार की उम्मीद की जा रही है। लेकिन, रणजी ट्रॉफी एलीट 2024-25 में भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा (Captain Rohit Sharma) का खराब फॉर्म उनका साथ नहीं छोड़ रहा है।

दरअसल, मुंबई के शरद पवार क्रिकेट अकादमी बीकेसी में मुंबई बनाम जम्मू-कश्मीर के बीच एलीट ग्रुप ए का मैच गुरुवार से खेला जा रहा है। इस मैच में मुंबई टीम के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था, लेकिन टीम के बल्लेबाज पहली पारी में कुछ खास नहीं कर पाये हैं। भारतीय टीम के नियमित कप्तान रोहित शर्मा और युवा सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल इस टीम का हिस्सा हैं।

Ranji Trophy outings of Indian batters

SHUBMAN GILL 4

ROHIT SHARMA 3

RISHABH PANT 1

YASHASVI JAISWAL 4

Champion Trophy is in God's hands now.

Will India even qualify for the playoffs of the Champions Trophy?"#ChampionsTrophy2025 #BCCI #RanjiTrophy

pic.twitter.com/mrOrqCdnJg

— FREE HIT (@FREEHIT06) January 23, 2025