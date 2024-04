RR vs RCB Head to Head : आज जयपुर में राजस्थान और बेंगलुरु की होगी भिड़ंत, जानें किसका पलड़ा रहा है भारी

RR vs RCB Head to Head : आज जयपुर में राजस्थान और बेंगलुरु की होगी भिड़ंत, जानें किसका पलड़ा रहा है भारी

RR vs RCB Head to Head, Match Venue, Timing And Live Streming : आईपीएल 2024 का 19वां का आज शनिवार को जयपुर में खेला जाएगा। इस मैच में पॉइंट्स टेबल की नंबर दो टीम राजस्थान रॉयल्स और नंबर आठ टीम रॉयल्स चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच टक्कर होगी। इस सीजन राजस्थान अपने तीनों मैच जीते हैं, जबकि बेंगलुरु को चार में से तीन मैचों में हार मिली है। इस मैच में दोनों टीमों की भिड़ंत से पहले जान लेते हैं कि राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का कितनी बार आमना-सामना हुआ है और किसका पलड़ा भारी रहा है?