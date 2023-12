Rubina Dilaik ने 1 महीने बाद दिखी बेटियों की झलक, जाने क्या रखा नाम

Rubina Dilaik showed glimpse of children for the first time: मशहूर अदाकारा रुबीना दिलैक (Rubina Dilaik) जुड़वा बच्चों की मां बनी हैं। ये तो पहले ही पता चल गया था। मगर अब रुबीना दिलैक ने अपने बेबीज की पहली झलक प्रशंसकों को दिखा दी है। 36 वर्षीय रुबीना दिलैक ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर की है। फोटो में वो अपने पति और दोनों बेटियों संग दिखाई दे रही हैं।

वही एक बेटी को रुबीना ने गोद में लिया हुआ है, जबकि दूसरी बेटी उनके पति अभिनव शुक्ला की गोद में है। रुबीना ने अपने न्यू बॉर्न ट्विन्स बेबीज के कोमल हाथों की फोटो भी शेयर की है। हालांकि, उन्होंने अभी अपने जुड़वा बच्चों का फेस रिवील नहीं किया है।

खास पोस्ट साझा करते हुए रुबीना ने कैप्शन में लिखा-ये बताने में बहुत खुशी और एक्साइटमेंट हो रही है कि हमारी बेटियां Jeeva और Edhaa आज 1 महीने की हो गई हैं। हमारी एंजेल्स के लिए दुआ कीजिए और गुड विशेज दीजिए।



रुबीना की नन्ही परियां आज 1 महीने की हो गई हैं। बेटियों के 1 महीने का होने पर ही रुबीना दिलैक ने पहली बार अपने मां बनने की खुशखबरी ऑफिशियली परसहंसको के साथ शेयर की है। वही इस विशेष अवसर पर उन्होंने बेटियों की झलक दिखाने के साथ उनके नाम भी बता दिए हैं। रुबीना दिलैक की पोस्ट तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। जुड़वा बेटियों के पेरेंट बनने पर प्रशंसक कपल को जमकर बधाइयां दे रहे हैं।