NEET पर संसद में घमासान : राहुल गांधी ने परीक्षा सिस्टम को बताया फ्रॉड, तो धर्मेंद्र प्रधान बोले- ये दुर्भाग्यपूर्ण बयान

नई दिल्ली। संसद का बजट सत्र सोमवार से शुरू हो चुका है। इस दौरान विपक्ष नीट पेपर लीक का मुद्दा जोरशोर से उठा रहा है। लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने नीट पेपर लीक का मुद्दा उठाते हुए कहा कि यह देश में लाखों छात्र के भविष्य से जुड़ा है, जो इस बात से बेहद चिंतित हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है? उन्हें यकीन है कि भारतीय परीक्षा प्रणाली एक धोखा है। राहुल गांधी ने कहा कि लाखों लोग मानते हैं कि अगर आप अमीर हैं और आपके पास पैसा है, तो आप भारतीय परीक्षा प्रणाली खरीद सकते हैं और विपक्ष भी यही सोचता है।

The Education Minister – far removed from India’s ground reality – claims there have been no paper leaks in the last 7 years.

The unfortunate truth is that the Indian examination system is up for sale to the rich, causing millions of students to suffer.

The issue is systemic… pic.twitter.com/PJpdjKK3jn

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) July 22, 2024