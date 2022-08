Rupee vs Dollar : डॉलर के मुकाबले रुपया सर्वकालिक निचले स्तर 80.15 रुपये पर पहुंचा, 31 पैसे टूटा

Rupee vs Dollar : अमेरिकी डॉलर (U.S. Dollar) के मुकाबले रुपया (Rupee) सोमवार को शुरुआती कारोबार में 31 पैसे टूटकर अब तक के सबसे निचले स्तर पर फिसल गया। सोमवार को शुरुआती कारोबार में रुपया (Rupee) 80.15 रुपये पर कारोबार करता दिखा। बाजार के जानकारों के मुताबिक ग्लोबल मार्केट (Global Market)में अमेरिकी मुद्रा (US Currency) की मजबूती और कच्चे तेल की कीमतों में तेजी के चलते यह गिरावट दर्ज की गई।