Russia : जेल कर्मचारियों को बंधक बनाने वाले आईएसआईएस आतंकी को रूसी सुरक्षा बलों ने किया ढेर

नई दिल्ली। रूसी सुरक्षा बलों (Russian Security Forces) ने दक्षिणी हिस्से में स्थित एक हिरासत केंद्र में ऑपरेशन चलाकर जेल कर्मचारियों को बंधक बनाने वाले संदिग्धों को मार गिराया है। आरोप है कि इन संदिग्धों ने जेल के दो कर्मचारियों को बंधक बना लिया था। संदिग्धों का आतंकी संगठन आईएसआईएस (ISIS) से संबंध बताया जा रहा है।

📍In Russia, ISIS detainees overpowered the police officers in Rostov Detention Centre and took them hostage. They hang their flags in the center and share their videos. Russian security forces have reinforced the area. pic.twitter.com/X7G6JvLjol

— Çağatay Cebe (@Mucagcebe) June 16, 2024