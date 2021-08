नई दिल्ली। न्यूजीलैंड के पूर्व ऑलराउंडर क्रिस केर्न्स (Cris kenrs) को दिल का आपरेशन करने के बाद उनके पैरों में लकवा मार गया है। केर्न्स का सिडनी के एक अस्पताल में हार्ट सर्जरी (Surjery) किया गया।

इससे पहले, वह कई दिनों तक आईसीयू (Life support) पर थे और पिछले सप्ताह ही उनहें आईसीयू (ICU) से बाहर लाया गया था। इस बीच, दुनिया के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने केर्न्‍स के स्‍वास्‍थ्‍य को लेकर अपनी चिंता जाहिर की है।

Concerned to know about Chris Cairns. Hoping & praying. 🙏🏻

Get well soon mate, the entire cricketing fraternity wishes for your wellbeing.

— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) August 27, 2021