कांग्रेस पर जमकर बरसे हिमंता बिस्वा सरमा, कहा-तुष्टिकरण की राजनीति के लिए देशहित की ...

नई दिल्ली। इजरायल और हमास के बीच युद्ध जारी है। हमास के हमले के बाद इजरायल की तरफ से मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि, वो इस घड़ में इजरायल के साथ है। एक दिन पहले ही इजरायल के पीएम और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच बातचीत हुई थी। अब असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने इजरायल पर हमास के आतंकी हमले की आलोचना नहीं करने के लिए कांग्रेस पर निशाना साधा है।

मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने एक्स (ट्वीट) कर लिखा कि, कांग्रेस के प्रस्ताव में पाकिस्तान और तालिबान के बयानों से काफी समानताएं हैं। तीनों ने हमास के आतंकी हमले की आलोचना नहीं की है। साथ ही लिखा कि, हमास की निंदा मत करो, इजरायल पर आतंकी हमले की निंदा न करें और बंधक-महिलाओं और बच्चों पर चुप रहो। तुष्टिकरण की राजनीति के लिए देशहित की बलि चढ़ाना कांग्रेस के डीएनए में है।

Congress’s resolution has striking similarities with statements of Pakistan & Taliban

All 3

❌Do not condemn Hamas

❌Do not deplore terror attack on Israel

❌Silent on hostages – women & children

Sacrificing the nation’s interest to politics of appeasement is in Cong’s DNA. pic.twitter.com/9ykMvQk4WL

— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) October 11, 2023