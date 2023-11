Diwali Party में सलमान ने ऐश्वर्या को लगाया गले, जाने वीडियो का पूरा सच

Diwali Party: बॉलीवुड में इस समय दिवाली पार्टी की धूम है. आए दिन कोई ना कोई सेलेब दिवाली पार्टी (Diwali Party) होस्ट कर रहा है. जिसमें कई सेलेब्स शामिल (Celebs Included) हो रहे हैं. सेलेब्स की दिवाली पार्टी (Diwali Party) से तस्वीरें खूब वायरल हो रही हैं. हर किसी को सेलेब्स का लुक देखने का इंतजार रहता है.

हाल ही में फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा (Manish Malhotra) ने दिवाली पार्टी (Manish Malhotra Diwali Party) होस्ट की थी. जिसमें सलमान खान (Salman Khan) और ऐश्वर्या राय (Aishwarya Rai) भी पहुंचे थी. पार्टी से सलमान और ऐश्वर्या (salman and aishwarya) का एक फोटो वायरल हो रहा है जिसे देखकर हर किसी का दिमाग चकरा गया है.

आपको बता दें, सोशल मीडिया पर सलमान और ऐश्वर्या का एक फोटो वायरल (A photo of Salman and Aishwarya goes viral) हो रहा है जिसमें सलमान एक्ट्रेस को हग करते नजर आ रहे हैं. ये फोटो देखकर फैंस को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है.



वायरल हो रही फोटो में सलमान खान एक लड़की को हग करते नजर आ रहे हैं. फोटो में सलमान खान का चेहरा साफ दिख रहा है लेकिन उस लड़की का चेहरा नहीं दिख रहा है. उन्होंने ऐश्वर्या की ड्रेस के कलर जैसा आउटफिट पहना हुआ है. जिसकी वजह से लोगों को लग रहा है कि सलमान ऐश्वर्या को हग कर रहे हैं.