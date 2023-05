Samsung Neo QLED : सैमसंग अपने मेगा इवेंट में लॉन्च करेगा 8K TV, जानें क्या होगा खास?

लाइव देख सकेंगे इवेंट

कंपनी नई टीवी सीरीज को अपने More WOW than Ever इवेंट में लॉन्च करने वाली है। यह इवेंट दुनिया में कंपनी के सबसे बड़े एक्सपीरियंस जोन सैमसंग ओपेरा हाउस, बेंगलुरु में होने वाला है। कंपनी के आधिकारिक सैमसंग इंडिया यूट्यूब चैनल और सैमसंग वेबसाइट पर इवेंट को ऑनलाइन देखा जा सकेगा। लॉन्च इवेंट 4 मई दोपहर 12 बजे से शुरू होगा।