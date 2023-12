Shreyas Talpade Health Update: अंधेरी एरिया के बेलेव्यू हॉस्पिटल भर्ती हैं श्रेयस, पत्नी दीप्ति ने बताया हाल

Shreyas Talpade Health Update: एक्टर श्रेयस तलपड़े को गुरुवार (14 दिसंबर) रात अचानक दिल का दौरा पड़ा। उन्हें तुरंत मुंबई में अंधेरी एरिया के बेलेव्यू हॉस्पिटल भर्ती कराया गया, जहां उनकी एंजियोप्लास्टी हुई। ताजा रिपोर्ट्स की मानें तो फिलहाल 47 वर्षीय श्रेयस (Shreyas Talpade) की हालत स्थिर है और वे डॉक्टरों की निगरानी में हैं।

आपको बता दें, डॉक्टर्स ने उनकी हालत पर नजर बना रखी है। अभी परिवार की तरफ से श्रेयस (Shreyas Talpade) की हेल्थ को लेकर कोई बयान जारी नहीं किया गया है। सोशल मीडिया पर फैंस उनके जल्द से जल्द पूरी तरह ठीक होने की कामना कर रहे हैं।

बताया जा रहा है कि श्रेयस ने गुरुवार को अक्षय कुमार सहित कई बड़े स्टार्स की फिल्म ‘वेलकम टू द जंगल’ (welcome to the jungle) की शूटिंग की। दिनभर शूटिंग करने के बाद जब श्रेयस घर पहुंचे तो उन्हें थोड़ा अजीब लगा। उन्होंने पत्नी दीप्ति को बताया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। इसके बाद उनकी सेहत बिगड़ती देख घरवाले उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले गए।



कहा जा रहा है कि अस्पताल पहुंचते ही वे गिर पड़े। डॉक्टरों को चेकअप के बाद पता चला कि उन्हें हार्ट अटैक आया है। इसके बाद तुरंत श्रेयस की एंजियोप्लास्टी की गई। फिलहाल वे खतरे से बाहर हैं और आराम कर रहे हैं। वे अभी कुछ दिन अस्पताल में ही रहेंगे। श्रेयस ‘गोलमाल’, ‘धमाल’ और ‘ओम शांति ओम’ जैसी कई सफल फिल्मों में काम कर चुके हैं।