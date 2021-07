कल्पना चावला के नक्शे कदम पर सिरिशा बांदला, 11 जुलाई को अंतरिक्ष के लिए भरेंगी उड़ान

वॉशिंगटन: गगन में उड़ान भरने का हौसला भारत की बेटियों का सपना रहा है। एक बार फिर यह सपना सच होने के वेहद करीब है। भारत की महान बेटियों कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स के बाद एक और भारतवंशी होगी, जो अंतरिक्ष में सैर करने वाली बनेगी सिरिशा बांदला। सिरिशा बांदला, रिचर्ड ब्रैन्सन की स्पेस कंपनी वर्जिन गैलेक्टिक के अंतरिक्ष यान वर्जिन ऑर्बिट में बैठकर अंतरिक्ष की सैर पर निकलने वाली है। वह तारिख 11 जुलाई होगी जब मशहूर उद्योगपति रिचर्ड ब्रैन्सन अंतरिक्ष की यात्रा पर रवाना होने वाले हैं और उनके साथ भारत में जन्मी सिरिशा बांदला भी स्पेस जाएंगी।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, सिरिशा बांदला, वर्जिन गैलेक्टिक कंपनी में गवर्नमेंट अफेयर्स एंड रिसर्च ऑपरेशन की वॉयस प्रेसीडेंट हैं। बांदला ने महज 6 सालों की नौकरी में ही यह पद हासिल कर लिया, जो एक गर्व की बात है और उनकी काबिलियत को बयां करता है। रिचर्ड ब्रैन्सन की टीम में सिरिशा बांदला के अलावा 4 और लोग शामिल हैं। सिरिशा बांदला के अंतरिक्ष में जाने की खबर सोशल मीडिया पर जंगल की आग की तरफ फैल गई और उन्हें बधाई देने वालों का तांता लग गया।

I am so incredibly honored to be a part of the amazing crew of #Unity22, and to be a part of a company whose mission is to make space available to all. https://t.co/sPrYy1styc

— Sirisha Bandla (@SirishaBandla) July 2, 2021