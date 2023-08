Smartphone Usage Rules : अब 2 घंटे ही स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर सकेंगे बच्चे, सभी आयु वर्ग के लिए अलग-अलग नियम

मौजूदा समय में स्मार्टफोन (Smartphone) लोगों के जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग बन गया है, स्मार्टफोन के बिना रहना मानो लोगों के लिए असंभव बन गया है। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि लोगों की लत बन गया। वहीं, स्मार्टफोन के इस लत पर नियंत्रण लगाने के लिए चीन नए नियम (New Rules to Control this addiction of smartphones) लागू करने जा रहा है।