Ukraine में फंसे भारतीय छात्रों के लिए सारथी बने Sonu Sood, महज 30 मिंट में पार कराया 2 बॉर्डर

Russia-Ukraine War: रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग लगातार बढ़ती चली जा रही है। वहीं इस समय रूस द्वारा लगातार हमले किए जा रहे हैं और अब तक कई भारतीय छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं। वहीं कई ऐसे भी छात्र हैं जो सुरक्षित भारत लौट आए हैं, वहीं जो रह गए हैं उन्हें भी लाने की तैयारी की जा रही है। अब इस युद्ध में एक बार फिर एक्टर सोनू सूद मसीहा बन गए हैं।

हाल ही में यूक्रेन से सुरक्षित लौटे एक छात्र ने वहीं का पूरा हाल सुनाया और बताया कि सोनू सूद की टीम ने कैसे उनकी मदद की। आप देख सकते हैं खुद सोनू ने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर किया है। जी दरअसल यूक्रेन से जब फ्लाइट दिल्ली आई तो छात्र ने अपनी पूरी कहानी सुनाई।

इस वीडियो में छात्र कह रहा है- ‘मैं ल्वीव का मेडिकल स्टूडेंट हूं औऱ यह सबसे सेफ था। एंबैसी से हमें 15 दिनों पर युद्ध के कंडिशन के बारे में नोटिस आया कि आपकी इच्छा हो तो आप जा सकते हैं और यदि आपको सेफ लग रहा हो तो आप रुक सकते हो। सभी कह रहे थे कि ल्वीव सेफ है, यूनिवर्सिटी तो ये कह रही थी कि वॉर तो 8 साल से चल रहा है तो यूनिवर्सिटी थोड़े बंद कर देंगे।

#BREAKING | INDIA RAMPS UP EVACUATION

As the 4th evacuation flight from #Ukraine carrying stranded Indians lands in Delhi, Mirror Now's @Iam_Ayushmann speaks to students who share their ordeal. A student said he got in touch with @SonuSood's team for guidance & help. pic.twitter.com/ew37hkEcpm

— Mirror Now (@MirrorNow) March 2, 2022