Promotion of Film Fateh: कोलकाता पहुंचे सोनू सूद, हाथ रिक्शा चलाया और आम लोगो के साथ रिक्शे पर बैठ कर की सैर

बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद अपनी फिल्म फतेह के प्रमोशन के लिए कोलकाता पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सोनू कभी रिक्शा चलाते हुए तो कभी खुद रिक्शा पर आम लोगो के साथ बैठकर कोलकाता की सैर करते नजर आये। सोशल मीडिया में इस दौरान की कुछ तस्वीरें वायरल हो रही हैं। जिसमें सोनू सूद हाथ से खींचे जाने वाले रिक्शे को चलाते हुए नजर आये।

From visiting the Howrah Bridge to traveling in hand-pulled rickshaws, #SonuSood paints Kolkata in the colors of #Fateh. 🔆#Celebs pic.twitter.com/UGmUUCcWru

— Filmfare (@filmfare) December 21, 2024