धारा 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पहले हाई अलर्ट, घाटी में कड़ी सुरक्षा के साथ सोशल मीडिया पर भी पैनी नजर

धारा 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पहले हाई अलर्ट, घाटी में कड़ी सुरक्षा के साथ सोशल मीडिया पर भी पैनी नजर

Supreme Court's Decision on Article 370 in Jammu and Kashmir: केंद्र की मोदी सरकार ने साल 2019 में एक बड़ा फैसला लेते हुए जम्मू कश्मीर (Jammu and Kashmir) को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 (Article 370) को संविधान संशोधन के साथ हटा दिया था। इस फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की बेंच इस मामले में फैसला सुनाने वाली है। वहीं, देश की सर्वोच्च अदालत के फैसला सुनाने से पहले जम्मू-कश्मीर में अधिकारियों ने जमीनी स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है।