Suryakumar Yadav News: सूर्यकुमार यादव ने कर दिया खुलासा, बताया न्यूजीलैंड के खिलाफ तूफानी बल्लेबाजी का राज

Suryakumar Yadav News: भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज टी20 मैच का पहला मुकाबला खेला गया। इस मुकाबले को भारत ने 65 रनों से जीत लिया। भारत की तरफ से सबसे ज्यादा रन सूर्यकुमार यादव के बल्ले से निकले। सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav ) ने नाबाद 111 रनों की तूफानी पारी खेली। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस भारतीय बल्लेबाज ने 51 गेंदों पर नाबाद 111 रनों की पारी खेली। उन्होंने अपनी पारी के दौरान 11 चौके और 7 छक्के जड़े थे। उन्होंने मैच के बाद अपनी रणनीति के बारे में बताया।

सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav ) ने कहा कि हमारी रणनीति साफ थी। जब मैं बल्लेबाजी करने गया, उस वक्त हमारी पारी 12वें ओवर में थी। उस वक्त हमारी सोच थी कि ज्यादा से ज्यादा वक्त तक बल्लेबाजी करनी है। साथ ही उस वक्त हमारी नजर 170-175 रनों पर थी। वहीं, सूर्यकुमार यादव ने अपने शॉट सलेक्शन पर कहा कि यह इंटेट की बात है, आपको अपना गेम एंजॉय करना चाहिए।

