पीएम मोदी को लेकर पाकिस्तान के सत्ताधारी दल व विपक्ष में खिंची तलवार, जानें क्या है मामला?

नई दिल्ली। पाकिस्तान में सियासी उथल-पुथल जारी है। इसके बीच पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के बयान पर पाकिस्तान की सियासत में बवाल मच गया है। बता दें कि इमरान खान (Imran Khan) ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर सरकार सही फैसले नहीं लेगी तो पाकिस्तान के तीन टुकड़े हो जाएंगे। उनके इस बयान पर पाकिस्तान में हंगामा मच गया है। इमरान खान के बयान की निंदा करने वालों में पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (PPP) के को-चेयरमैन आसिफ अली जरदारी भी हैं।

पाकिस्तानी की नहीं मोदी की भाषा

पाकिस्तान में पूर्व राष्ट्रपति आशिफ अली जरदारी ने कहा कि इमरान खान की भाषा किसी पाकिस्तानी की नहीं बल्कि मोदी की भाषा लग रही है, क्योंकि कोई भी पाकिस्तानी पाकिस्तान को तीन टुकड़ों में तोड़ने की बात नहीं कह सकता। जरदारी ने इमरान खान को नसीहत देते हुए कहा कि सत्ता ही सब कुछ नहीं है। बहादुर बनो और खुद के पैरों पर खड़े होकर राजनीति करो। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को टुकड़ों में तोड़ने की इच्छा तब तक पूरी नहीं हो सकती, जब तक हम और हमारे वंशज जिंदा हैं।

While I am in Turkey inking agreements, Imran Niazi is making naked threats against the country. If at all any proof was needed that Niazi is unfit for public office, his latest interview suffices. Do your politics but don't dare to cross limits & talk about division of Pakistan.

— Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) June 2, 2022