T20 World Cup 2022: पाकिस्तान से भिड़ंत से पहले रोहित शर्मा ने बताया किस प्लान के साथ उतरेगी टीम इंडिया

T20 World Cup 2022: टी20 विश्व कप में भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबला 23 अक्टूबर होगा। इसको लेकर टीम इंडिया ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। टीम इंडिया के कप्तान ने बताया कि वो किन तैयारियों के साथ उतरेंगे? वहीं, पिछले साल भारत दो मैच हारकर ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गई थी।

इस बार टीम इंडिया इस सीरीज पर कब्जा करने के लिए उतरेगी। बीसीसीआई की तरफ से रोहित शर्मा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है, जिसमें हिटमैन ने अपनी तैयारियों को लेकर बताया है। उन्होंने कहा कि टी20 विश्व कप में भारतीय टीम की कप्तानी करना गर्व की बात है।

